Piyasalarda gün ortası borsa, döviz ve altın

Borsa İstanbul 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,05 artarak 93.848,42 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 45,61 puan değer kazandı. Dün 93.802,81 puanla tarihinin en yüksek kapanışını kaydeden BIST 100 endeksi, güne 414,62 puan ve yüzde 0,44 yükselişle 94.217,43 puandan başladı. Endeks en düşük 93.615,19 puanı, en yüksek ise 94.332,89 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,05, sanayi endeksi yüzde 0,09 ve teknoloji endeksi yüzde 0,31 gerilerken, hizmetler endeksi yüzde 0,50 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 140'ı değer kazandı, 187'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Halkbank ve Akbank oldu.

Altının onsu 1.271,14 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0881, sterlin/dolar paritesi 1,2810, dolar/yen paritesi 110,43 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 3,5847 liradan, avro 3,9016 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.271,14 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 51,81 dolardan işlem görüyor.