  • 25 NISAN 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.585
    EURO 3.901
  • BIST 93848.42
    ALTIN 146.529
Buradasınız : » » Piyasalarda gün ortası borsa, döviz ve altın

Piyasalarda gün ortası borsa, döviz ve altın

Borsa günün ilk yarısında yüzde 0,05 değer kazanarak 93.848,42 puana çıktı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Piyasalarda gün ortası borsa, döviz ve altın

Borsa İstanbul 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,05 artarak 93.848,42 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 45,61 puan değer kazandı. Dün 93.802,81 puanla tarihinin en yüksek kapanışını kaydeden BIST 100 endeksi, güne 414,62 puan ve yüzde 0,44 yükselişle 94.217,43 puandan başladı. Endeks en düşük 93.615,19 puanı, en yüksek ise 94.332,89 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,05, sanayi endeksi yüzde 0,09 ve teknoloji endeksi yüzde 0,31 gerilerken, hizmetler endeksi yüzde 0,50 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 140'ı değer kazandı, 187'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Halkbank ve Akbank oldu.

Altının onsu 1.271,14 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0881, sterlin/dolar paritesi 1,2810, dolar/yen paritesi 110,43 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 3,5847 liradan, avro 3,9016 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.271,14 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 51,81 dolardan işlem görüyor.

Etiketler: borsa istanbul, BIST 100, döviz fiyatları, altın fiyatları
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER