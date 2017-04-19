Piyasalarda gün ortası borsa, döviz ve altın

Borsa İstanbul 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,37 artarak 91.711,77 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 337,99 puan değer kazandı. Dün, 91.373,78 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 209,06 puan ve yüzde 0,23 yükselişle 91.582,84 puandan başladı. Endeks en düşük 91.435,39 puanı, en yüksek ise 91.888,68 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,28, teknoloji endeksi yüzde 2,08, hizmetler endeksi yüzde 0,32 ve sanayi endeksi yüzde 0,43 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 225'i değer kazandı, 99'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Halkbank, Türk Hava Yolları, Aselsan ve Ereğli Demir Çelik oldu.

Altının onsu 1.282,09 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören gösterge kağıdı 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,02, bileşik getirisi yüzde 11,32 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0727, sterlin/dolar paritesi 1,2837, dolar/yen paritesi 108,91 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 3,6660 liradan, avro 3,9320 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.282,09 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 55,10 dolardan işlem görüyor.