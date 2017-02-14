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Buradasınız : » » Piyasalarda gün ortası borsa, döviz ve altın

Piyasalarda gün ortası borsa, döviz ve altın

Borsa günün ilk yarısında yüzde 1,09 değer kaybederek 87.609,01 puana düştü.

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Piyasalarda gün ortası borsa, döviz ve altın

Borsa İstanbul 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,09 azalarak 87.609,01 puana geriledi. 

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 969,30 puan değer kaybetti. Dün, 88.578,31 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 270,22 puan ve yüzde 0,31 yükselişle 88.848,52 puandan başladı. Endeks en düşük 87.608,13 puanı, en yüksek ise 88.870,62 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,14, teknoloji endeksi yüzde 0,65, hizmetler endeksi yüzde 0,60 ve sanayi endeksi yüzde 1,10 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 106'sı değer kazandı, 233'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Halkbank, Türk Hava Yolları, Yapı Kredi Bankası ve VakıfBank oldu.

Altının onsu 1.228,95 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören gösterge kağıdı 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,05, bileşik getirisi yüzde 11,36 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0612, sterlin/dolar paritesi 1,2477, dolar/yen paritesi 113,38 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 3,6460 liradan, avro 3,8680 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.228,95 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 56,04 dolardan işlem görüyor.

Etiketler: döviz fiyatları, altın fiyatları, borsa istanbul
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