  • 08 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Piyasalarda gün ortası borsa, döviz ve altın

Piyasalarda gün ortası borsa, döviz ve altın

Borsa günün ilk yarısında yüzde 0,08 değer kazanarak 87.548,35 puana çıktı.

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Piyasalarda gün ortası borsa, döviz ve altın

Borsa İstanbul 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,08 artarak 87.548,35 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 71,61 puan değer kazandı. Dün, 87.476,73 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 122,25 puan ve yüzde 0,14 yükselişle 87.598,98 puandan başladı. Endeks en düşük 87.316,37 puanı, en yüksek ise 87.724,15 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,08, teknoloji endeksi yüzde 0,05, hizmetler endeksi yüzde 0,22 ve sanayi endeksi yüzde 0,07 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 225'i değer kazandı, 105'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, Halkbank ve Pegasus oldu.

Altının onsu 1.235,92 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören gösterge kağıdı 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,07, bileşik getirisi yüzde 11,38 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0654, sterlin/dolar paritesi 1,2503, dolar/yen paritesi 112,33 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 3,7460 liradan, avro 3,9910 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.235,92 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 54,65 dolardan işlem görüyor. 

Etiketler: altın fiyatları, borsa istanbul, BIST 100, döviz fiyatları
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