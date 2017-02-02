Piyasalarda gün ortası borsa, döviz ve altın

Borsa İstanbul 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,15 artarak 86.979,79 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 131,82 puan değer kazandı. Dün, 86.847,96 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 318,90 puan ve yüzde 0,37 yükselişle 87.166,87 puandan başladı. Endeks en düşük 86.819,30 puanı, en yüksek ise 87.675,10 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,30, teknoloji endeksi yüzde 0,25, hizmetler endeksi yüzde 0,15 değer kazandı, sanayi endeksi ise yüzde 0,06 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 199'u değer kazandı, 126'sı değer kaybetti.

En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, Akbank ve VakıfBank oldu.

Altının onsu 1.220,99 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören gösterge kağıdı 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 10,74, bileşik getirisi yüzde 11,03 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0812, sterlin/dolar paritesi 1,2680, dolar/yen paritesi 112,35 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 3,7300 liradan, avro 4,0320 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.220,99 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 57,16 dolardan işlem görüyor.