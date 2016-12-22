Piyasalarda gün ortası borsa, altın ve dövizo

Borsa İstanbul 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,11 artarak 77.702,13 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 82,66 puan değer kazandı. Dün, 77.619,47 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 120,49 puan ve yüzde 0,16 yükselişle 77.739,96 puandan başladı. Endeks en düşük 77.464,80 puanı, en yüksek ise 77.867,05 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,14, teknoloji endeksi yüzde 0,46, sanayi endeksi yüzde 0,03 değer kazandı, hizmetler endeksi yüzde 0,09 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 162'si değer kazandı, 155'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Halkbank, Türk Hava Yolları, Ülker Bisküvi ve Turkcell oldu.

Altının onsu 1.130,75 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören gösterge kağıdı 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 10,38, bileşik getirisi yüzde 10,65 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0445, sterlin/dolar paritesi 1,2330, dolar/yen paritesi 117,60 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 3,5100 liradan, avro 3,6660 liradan satılıyor. Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.130,75 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 54,30 dolardan işlem görüyor.