Şu an okuduğunuz haber
baslik
Haberleri sitene ekle
Üye girişi

TRT Haber

Ankara 1
Kar Yağışlı
Kar Yağışlı

Piyasalar

  • Dolar: 3.514
    Euro: 3.675
  • BIST: 77554.33
    Altın: 127.691

Kapat
Buradasınız : » » Piyasalarda gün ortası borsa, altın ve dövizo

Piyasalarda gün ortası borsa, altın ve dövizo

Borsa günün ilk yarısında yüzde 0,11 değer kazanarak 77.702,13 puana çıktı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Piyasalarda gün ortası borsa, altın ve dövizo
Borsa İstanbul 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,11 artarak 77.702,13 puana yükseldi.
Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 82,66 puan değer kazandı. Dün, 77.619,47 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 120,49 puan ve yüzde 0,16 yükselişle 77.739,96 puandan başladı. Endeks en düşük 77.464,80 puanı, en yüksek ise 77.867,05 puanı gördü. 
 
Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,14, teknoloji endeksi yüzde 0,46, sanayi endeksi yüzde 0,03 değer kazandı, hizmetler endeksi yüzde 0,09 değer kaybetti.
 
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 162'si değer kazandı, 155'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Halkbank, Türk Hava Yolları, Ülker Bisküvi ve Turkcell oldu. 
 
Altının onsu 1.130,75 dolar seviyesinde 
 
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören gösterge kağıdı 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 10,38, bileşik getirisi yüzde 10,65 seviyelerinde bulunuyor.
 
Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0445, sterlin/dolar paritesi 1,2330, dolar/yen paritesi 117,60 düzeyinde seyrediyor.
 
İstanbul serbest piyasada dolar 3,5100 liradan, avro 3,6660 liradan satılıyor. Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.130,75 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 54,30 dolardan işlem görüyor. 
 
Etiketler: döviz fiyatları, dolar, Avro, altın fiyatları, BIST 100
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
TÜMÜ »
﻿

MANŞETLER  /  EKONOMİ

EKONOMİ HABERLERİ

Tüm Ekonomi Haberleri



TRT HABER SOSYAL AĞLARDA

Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2016. TRT HABER