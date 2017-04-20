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Buradasınız : » » Piyasalarda gün ortası borsa, altın ve döviz fiyatları

Piyasalarda gün ortası borsa, altın ve döviz fiyatları

Borsa günün ilk yarısında yüzde 0,75 değer kazanarak 91.487,47 puana çıktı.

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Piyasalarda gün ortası borsa, altın ve döviz fiyatları

Borsa İstanbul 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,75 artarak 91.487,47 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 683,34 puan değer kazandı. Dün, 90.804,13 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 361,79 puan ve yüzde 0,40 yükselişle 91.165,92 puandan başladı. Endeks en düşük 91.148,08 puanı, en yüksek ise 91.549,93 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,71, teknoloji endeksi yüzde 3,73,, hizmetler endeksi yüzde 0,38 ve sanayi endeksi yüzde 0,81 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 278'i değer kazandı, 69'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Halkbank, Aselsan, Ereğli Demir Çelik ve Türk Hava Yolları oldu.

Altının onsu 1.277,80 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören gösterge kağıdı 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 10,99, bileşik getirisi yüzde 11,29 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0760, sterlin/dolar paritesi 1,2820, dolar/yen paritesi 109,06 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 3,6340 liradan, avro 3,9110 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.277,80 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 53,32 dolardan işlem görüyor.

Etiketler: borsa istanbul, BIST 100
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