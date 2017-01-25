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Buradasınız : » » Piyasalarda gün ortası borsa, altın ve döviz fiyatları

Piyasalarda gün ortası borsa, altın ve döviz fiyatları

Borsa İstanbul 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,79 azalarak 83.545,21 puana geriledi.

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Piyasalarda gün ortası borsa, altın ve döviz fiyatları

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 662,68 puan değer kaybetti. Dün, 84.207,89 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 78,52 puan ve yüzde 0,09 düşüşle 84.129,38 puandan başladı. Endeks en düşük 83.238,97 puanı, en yüksek ise 84.278,03 puanı gördü. 

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,79, teknoloji endeksi yüzde 0,78, hizmetler endeksi yüzde 0,90 ve sanayi endeksi yüzde 0,63 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 103'ü değer kazandı, 228'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Halkbank, Akbank ve VakıfBank oldu.

Altının onsu 1.203,85 dolar seviyesinde 

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0746, sterlin/dolar paritesi 1,2587, dolar/yen paritesi 113,63 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 3,8190 liradan, avro 4,1040 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.203,85 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 55,09 dolardan işlem görüyor.

 

Etiketler: döviz fiyatları, dolar, Avro, altın fiyatları, BIST 100
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