Piyasalarda gün ortası borsa, altın ve döviz

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,10 azalarak 109.668,11 puana geriledi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 113,02 puan değer kaybetti. Dün, 109.781,13 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 228,56 puan ve yüzde 0,21 artışla 110.009,69 puandan başladı. Endeks en düşük 109.512,83 puanı, en yüksek ise 110.321,81 puanla tüm zamanların zirvesini gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,04, teknoloji endeksi ise yüzde 0,95 değer kazandı, hizmetler endeksi yüzde 0,51, sanayi endeksi yüzde 0,20 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 140'ı değer kazandı, 191'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Koza Anadolu Metal, ASELSAN, Garanti Bankası ve Kardemir (D) oldu.

Altının onsu 1.261,07 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören gösterge kağıdı 15 Mayıs 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.05 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,31, bileşik getirisi yüzde 11,63 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1808, sterlin/dolar paritesi 1,3031, dolar/yen paritesi 110,54 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 3,5290 liradan, avro 4,1680 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.261,07 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 52,62 dolardan işlem görüyor.