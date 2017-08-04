Piyasalarda gün ortası borsa, altın ve döviz

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,82 artarak 108.036,96 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 883,18 puan değer kazandı. Dün, 107.153,78 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 161,45 puan ve yüzde 0,15 artışla 107.315,23 puandan başladı. Endeks en düşük 107.286,89 puanı, en yüksek ise 108.103,18 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,94, hizmetler endeksi yüzde 0,66, sanayi endeksi yüzde 0,64, teknoloji endeksi de yüzde 0,35 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 251'i değer kazandı, 107'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Koza Anadolu Metal, Garanti Bankası, İpek Doğal Enerji ve Ereğli Demir Çelik oldu.

Altının onsu 1.269,49 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören gösterge kağıdı 15 Mayıs 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.05 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,24, bileşik getirisi yüzde 11,56 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1879, sterlin/dolar paritesi 1,3154, dolar/yen paritesi 110,04 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 3,5330 liradan, avro 4,1990 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.269,49 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 51,61 dolardan işlem görüyor.