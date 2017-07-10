  • 10 TEMMUZ 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 30º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.609
    EURO 4.111
  • BIST 101014.25
    ALTIN 140.321
Buradasınız : » » Piyasalarda gün ortası borsa, altın ve döviz

Piyasalarda gün ortası borsa, altın ve döviz

Borsa günün ilk yarısında yüzde 0,79 değer kazanarak 100.871,39 puana çıktı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Piyasalarda gün ortası borsa, altın ve döviz

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,79 artarak 100.871,39 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 787,02 puan değer kazandı. Cuma günü, 100.084,37 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 504,71 puan ve yüzde 0,50 artışla 100.589,08 puandan başladı. Endeks en düşük 100.589,08 puanı, en yüksek ise 101.072,30 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,74, hizmetler endeksi ve teknoloji endeksi yüzde 0,59, sanayi endeksi de yüzde 1,01 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 288'i değer kazandı, 77'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Pegasus, Kardemir (D), Garanti Bankası ve Halkbank oldu.

Altının onsu 1.207,37 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören gösterge kağıdı 15 Mayıs 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,10, bileşik getirisi yüzde 11,41 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1384, sterlin/dolar paritesi 1,2860, dolar/yen paritesi 114,20 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 3,6100 liradan, avro 4,1110 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.207,37 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 46,32 dolardan işlem görüyor.

Etiketler: borsa istanbul, BIST 100
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER