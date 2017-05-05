  • 05 MAYIS 2017, CUMA

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Piyasalarda gün ortası borsa, altın ve döviz

Borsa günün ilk yarısında yüzde 0,40 değer kazanarak 93.410,25 puana çıktı.

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Piyasalarda gün ortası borsa, altın ve döviz

Borsa İstanbul 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,40 artarak 93.410,25 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 371,76 puan değer kazandı. Dün, 93.038,49 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 75,23 puan ve yüzde 0,08 artışla 93.113,72 puandan başladı. Endeks en düşük 93.113,72 puanı, en yüksek ise 93.627,10 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,31, teknoloji endeksi yüzde 1,89, hizmetler endeksi yüzde 0,23, sanayi endeksi yüzde 0,43 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 189'u değer kazandı, 137'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Petkim, Turkcell, Aselsan, Garanti Bankası ve Türk Hava Yolları oldu.

Altının onsu 1.234,23 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören gösterge kağıdı 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.35 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,04, bileşik getirisi yüzde 11,34 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0957, sterlin/dolar paritesi 1,2939, dolar/yen paritesi 112,32 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 3,5623 liradan, avro 3,9038 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.234,23 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 48,53 dolardan işlem görüyor.

Etiketler: dolar, Avro, döviz fiyatları, borsa istanbul, BIST 100
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