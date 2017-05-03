Piyasalarda gün ortası borsa, altın ve döviz

Borsa İstanbul 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,08 azalarak 94.282,95 puana geriledi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 72,96 puan değer kaybetti. Dün, 94.355,91 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 40,47 puan ve yüzde 0,04 yükselişle 94.396,38 puandan başladı. Endeks en düşük 94.181,12 puanı, en yüksek ise 94.665,22 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,14, sanayi endeksi yüzde 0,13 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,46, teknoloji endeksi yüzde 0,06 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 157'si değer kazandı, 180'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Park Elektrik, Halkbank ve Aselsan oldu.

Altının onsu 1.253,72 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören gösterge kağıdı 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,01, bileşik getirisi yüzde 11,31 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0910, sterlin/dolar paritesi 1,2910, dolar/yen paritesi 112,17 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 3,5386 liradan, avro 3,8606 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.253,72 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 50,83 dolardan işlem görüyor.