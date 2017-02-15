Piyasalarda gün ortası borsa, altın ve döviz

Borsa İstanbul 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,26 artarak 88.309,45 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 227,24 puan değer kazandı. Dün, 88.082,21 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 212,06 puan ve yüzde 0,24 yükselişle 88.294,26 puandan başladı. Endeks en düşük 87.726,11 puanı, en yüksek ise 88.449,61 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,18, hizmetler endeksi yüzde 0,36 ve sanayi endeksi yüzde 0,30 değer kazandı, teknoloji endeksi yüzde 0,19 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 149'u değer kazandı, 187'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası,Türk Hava Yolları, Halkbank, Yapı Kredi Bankası ve İş Bankası (C) oldu.

Altının onsu 1.225,94 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören gösterge kağıdı 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,04, bileşik getirisi yüzde 11,34 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0551, sterlin/dolar paritesi 1,2425, dolar/yen paritesi 114,49 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 3,6550 liradan, avro 3,8560 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.225,94 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 55,70 dolardan işlem görüyor.