Piyasalarda gün ortası borsa, altın ve döviz

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 197,08 puan değer kazandı. Dün, 82.779,25 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 184,85 puan ve yüzde 0,22 yükselişle 82.964,10 puandan başladı. Endeks en düşük 82.837,03 puanı, en yüksek ise 83.317,74 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,25, teknoloji endeksi yüzde 0,33, hizmetler endeksi yüzde 0,44 ve sanayi endeksi yüzde 0,01 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 171'i değer kazandı, 155'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Halkbank, İş Bankası (C), Türk Hava Yolları ve Akbank oldu.

Altının onsu 1.203,82 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0659, sterlin/dolar paritesi 1,2315, dolar/yen paritesi 114,61 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 3,7950 liradan, avro 4,0450 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.203,82 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 54,16 dolardan işlem görüyor.