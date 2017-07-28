Piyasalarda gün ortası altın, döviz ve borsa

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,64 azalarak 107.693 puana geriledi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 698,71 puan değer kaybetti. Dün, 108.391,71 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 92,92 puan ve yüzde 0,09 azalışla 108.298,80 puandan başladı. Endeks en düşük 107.653,75 puanı, en yüksek ise 108.298,80 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,72, hizmetler endeksi yüzde 0,62, sanayi endeksi yüzde 0,48, teknoloji endeksi ise yüzde 0,04 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 143'ü değer kazandı, 203'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Koza Anadolu Metal, Turkcell, İpek Doğal Enerji ve Metro Ticari Mali Yatırımlar oldu.

Altının onsu 1.258,42 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören gösterge kağıdı 15 Mayıs 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.05 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,22, bileşik getirisi yüzde 11,53 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1716, sterlin/dolar paritesi 1,3081, dolar/yen paritesi 111,25 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 3,5350 liradan, avro 4,1430 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.258,42 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 51,76 dolardan işlem görüyor.