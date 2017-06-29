Piyasalarda gün ortası altın, döviz ve borsa

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 2,52 puan değer kaybetti. Dün, 100.617,69 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 299,06 puan ve yüzde 0,30 artışla 100.916,76 puandan başladı. Endeks en düşük 100.450,34 puanı, en yüksek ise 100.990,54 puan ile tarihi zirvesini gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,04, hizmetler endeksi yüzde 0,27 değer kaybetti, teknoloji endeksi yüzde 0,45, sanayi endeksi yüzde 0,29 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 189'u değer kazandı, 143'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, EİS Eczacıbaşı İlaç, Ereğli Demir Çelik ve Petkim oldu.

Altının onsu 1.246,50 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören gösterge kağıdı 15 Mayıs 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.15 itibarıyla basit getirisi yüzde 10,87, bileşik getirisi yüzde 11,17 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1410, sterlin/dolar paritesi 1,2967, dolar/yen paritesi 112,44 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 3,5090 liradan, avro 4,0060 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.246,50 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 47,50 dolardan işlem görüyor.