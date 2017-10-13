Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,33 azalarak 105.581,57 puana geriledi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 350,68 puan değer kaybetti. Dün 105.932,25 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 166,55 puan ve yüzde 0,16 artışla 106.098,79 puandan başladı. Endeks en düşük 105.476,07 puanı, en yüksek ise 106.098,79 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,68 ve hizmetler endeksi yüzde 0,30 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,16 ve teknoloji endeksi yüzde 1,37 yükseliş kaydetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 162'si değer kazandı, 179'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Kardemir (D), ASELSAN, Banvit ve Garanti Bankası oldu.

Altının onsu 1.294,16 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mayıs 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,79, bileşik getirisi yüzde 12,14 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1829, sterlin/dolar paritesi 1,3263, dolar/yen paritesi 112,08 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 3,6560 liradan, avro 4,3260 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.294,16 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 57,33 dolardan işlem görüyor.