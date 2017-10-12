  • 12 EKIM 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 18º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.645
    EURO 4.324
  • BIST 105305.35
    ALTIN 151.608
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Piyasalarda gün ortası

Piyasalarda gün ortası

Borsa günün ilk yarısında yüzde 1,43 değer kazanarak 105.305,35 puana çıktı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,43 artarak 105.305,35 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 1.489,31 puan değer kazandı. Dün, 103.816,04 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1.229,20 puan ve yüzde 1,18 artışla 105.045,25 puandan başladı. Endeks en düşük 105.045,25 puanı, en yüksek ise 105.557,40 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,98, hizmetler endeksi yüzde 1,06, sanayi endeksi yüzde 2,15, teknoloji endeksi de yüzde 1,98 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 325'i değer kazandı, 51'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Tüpraş, ASELSAN, Ereğli Demir Çelik ve Kardemir (D) oldu.

Altının onsu 1.294,48 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mayıs 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,78, bileşik getirisi yüzde 12,13 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1854, sterlin/dolar paritesi 1,3219, dolar/yen paritesi 112,40 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 3,6440 liradan, avro 4,3230 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.294,48 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 56,64 dolardan işlem görüyor. 

Etiketler: dolar, Avro, borsa istanbul, altın fiyatları
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER