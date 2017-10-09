Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 3,05 azalarak 100.961,69 puana geriledi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 3.175,79 puan değer kaybetti. Cuma günü, 104.137,48 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 3.813,10 puan ve yüzde 3,66 azalışla 100.324,38 puandan başladı. Endeks en düşük 99.210,33 puanı, en yüksek ise 100.999,47 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 3,58, hizmetler endeksi yüzde 2,21, sanayi endeksi yüzde 2,82, teknoloji endeksi ise yüzde 2,14 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 22'si değer kazandı, 382'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D) ASELSAN ve ICBC Turkey Bank oldu.

Altının onsu 1.282,49 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mayıs 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,86, bileşik getirisi yüzde 12,21 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1745, sterlin/dolar paritesi 1,3149, dolar/yen paritesi 112,60 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 3,6980 liradan, avro 4,3440 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.282,49 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 55,20 dolardan işlem görüyor.