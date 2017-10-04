Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,69 artarak 104.627,14 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 719,56 puan değer kazandı. Dün, 103.907,57 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 367,16 puan ve yüzde 0,35 artışla 104.274,74 puandan başladı. Endeks en düşük 104.274,74 puanı, en yüksek ise 104.911,57 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,13, hizmetler endeksi yüzde 0,28, sanayi endeksi yüzde 0,32 ve teknoloji endeksi de yüzde 0,33 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 246'sı değer kazandı, 106'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, ICBC Turkey Bank ve Kardemir (D) oldu.

Altının onsu 1.277,07 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mayıs 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.20 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,57, bileşik getirisi yüzde 11,90 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1770, sterlin/dolar paritesi 1,3277, dolar/yen paritesi 112,48 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 3,5680 liradan, avro 4,2010 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.277,07 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 55,66 dolardan işlem görüyor.