Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,62 artarak 103.546,14 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 638,41 puan değer kazandı. Cuma günü, 102.907,73 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 26,70 puan ve yüzde 0,03 artışla 102.934,43 puandan başladı. Endeks en düşük 102.883,46 puanı, en yüksek ise 103.776,81 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,58, sanayi endeksi yüzde 1,18, teknoloji endeksi ise yüzde 0,47 değer kazandı, hizmetler endeksi ise yüzde 0,09 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 287'si değer kazandı, 73'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, İpek Doğal Enerji, Akbank ve Koza Anadolu Metal oldu.

Altının onsu 1.273,30 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mayıs 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.05 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,57, bileşik getirisi yüzde 11,90 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1731, sterlin/dolar paritesi 1,3308, dolar/yen paritesi 112,86 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 3,5790 liradan, avro 4,2010 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.273,30 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 56,41 dolardan işlem görüyor.