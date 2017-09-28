Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,89 artarak 102.114,09 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 895,79 puan değer kazandı. Dün, 101.218,30 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 68,11 puan ve yüzde 0,07 azalışla 101.150,18 puandan başladı. Endeks en düşük 100.987,15 puanı, en yüksek ise 102.295,20 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,94, hizmetler endeksi yüzde 1,04, sanayi endeksi yüzde 0,71, teknoloji endeksi ise yüzde 1,28 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 309'u değer kazandı, 61'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Akbank, Kardemir (D) ve Halkbank oldu.

Altının onsu 1.283,67 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mayıs 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,61, bileşik getirisi yüzde 11,95 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1767, sterlin/dolar paritesi 1,3374, dolar/yen paritesi 112,83 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 3,5710 liradan, avro 4,2060 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.283,67 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 58,35 dolardan işlem görüyor.