  • 27 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Piyasalarda gün ortası

Borsa, günün ilk yarısında yüzde 1,12 değer kaybederek 102.765,37 puana düştü.

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Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,12 azalarak 102.765,37 puana geriledi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 1.163,96 puan değer kaybetti. Dün 103.929,33 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 3,91 puan değer kazanarak 103.933,24 puandan başladı. Endeks, en düşük 102.737,64 puanı, en yüksek ise 104.035,68 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,09, hizmetler endeksi yüzde 1,10, sanayi endeksi yüzde 1,08 değer kaybetti, teknoloji endeksi ise yüzde 0,03 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 100'ü değer kazandı, 249'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Kardemir (D), İpek Doğal Enerji, Garanti Bankası ve Halkbank oldu.

Altının onsu 1.290,65 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mayıs 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,57, bileşik getirisi yüzde 11,90 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1753, sterlin/dolar paritesi 1,3418, dolar/yen paritesi 112,80 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 3,5740 liradan, avro 4,2020 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.290,65 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 57,85 dolardan işlem görüyor.

Etiketler: dolar, Avro, borsa istanbul, altın fiyatları
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