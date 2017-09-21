Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,25 azalarak 105.064,03 puana geriledi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 259,64 puan değer kaybetti. Dün, 105.323,67 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 322,74 puan ve yüzde 0,31 azalışla 105.000,94 puandan başladı. Endeks en düşük 104.735,49 puanı, en yüksek ise 105.426,40 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,35, hizmetler endeksi yüzde 0,14, sanayi endeksi yüzde 0,07 ve teknoloji endeksi de yüzde 0,44 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 160'ı değer kazandı, 175'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D), Halkbank ve İpek Doğal Enerji oldu.

Altının onsu 1.295,75 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mayıs 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,36, bileşik getirisi yüzde 11,68 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1912, sterlin/dolar paritesi 1,3494, dolar/yen paritesi 112,46 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 3,5110 liradan, avro 4,1860 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.295,75 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 56,11 dolardan işlem görüyor.