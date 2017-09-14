Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,29 artarak 108.466,15 puana çıktı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 310,62 puan değer kazandı. Dün 108.155,53 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 109,40 puan ve yüzde 0,10 yükselişle 108.264,93 puandan başladı. Endeks en düşük 107.448,99 puanı, en yüksek ise 108.549,51 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,57, sanayi endeksi yüzde 0,15, teknoloji endeksi yüzde 0,17 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,28 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 134'ü değer kazandı, 196'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Galatasaray, Kardemir (D), Halkbank ve Zorlu Enerji oldu.

Altının onsu 1.323,68 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören gösterge kağıdı 15 Mayıs 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.20 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,32, bileşik getirisi yüzde 11,64 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1896, sterlin/dolar paritesi 1,3205, dolar/yen paritesi 110,42 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 3,4580 liradan, avro 4,1170 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 13.20 itibarıyla 1.323,68 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 55,41 dolardan işlem görüyor.