Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,33 azalarak 109.095,05 puana indi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 362,96 puan değer kaybetti. Dün 109.458,01 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 115,36 ve yüzde 0,11 artışla 109.573,37 puandan başladı. Endeks en düşük 108.818,84 puanı, en yüksek ise 109.735,43 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,28, hizmetler endeksi yüzde 0,25, sanayi endeksi yüzde 0,24 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,26 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 195'i değer kazandı, 142'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Halkbank, Garanti Bankası, ASELSAN ve Petkim oldu

Altının onsu 1.326,07 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören gösterge kağıdı 15 Mayıs 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,26, bileşik getirisi yüzde 11,58 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1959, sterlin/dolar paritesi 1,3265, dolar/yen paritesi 109,75 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 3,4320 liradan, avro 4,1020 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 13.10 itibarıyla 1.326,07 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 53,63 dolardan işlem görüyor.