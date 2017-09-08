Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1 azalarak 108.648,20 puana indi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 1.094,7 puan değer kaybetti. Dün 109.742,95 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 106,91 ve yüzde 0,10 artışla 109.849,86 puandan başladı. Endeks en düşük 108.436,44 puanı, en yüksek ise 109.997,24 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,24, hizmetler endeksi yüzde 0,93, sanayi endeksi yüzde 0,48 ve teknoloji endeksi yüzde 0,14 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 131'i değer kazandı, 216'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Halkbank, EİS Eczacıbaşı İlaç, İpek Doğal Enerji, Garanti Bankası ve Türk Hava Yolları oldu

Altının onsu 1.352,47 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mayıs 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.05 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,29, bileşik getirisi yüzde 11,61 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,2067, sterlin/dolar paritesi 1,3158, dolar/yen paritesi 107,65 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 3,4130 liradan, avro 4,1180 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 13.05 itibarıyla 1.352,47 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 54,73 dolardan işlem görüyor.