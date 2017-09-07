Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,31 artarak 109.954,94 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 343,15 puan değer kazandı. Dün 109.611,79 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 109.611,68 puandan başladı. Endeks en düşük 109.426,00 puanı, en yüksek ise 110.060,50 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,13, hizmetler endeksi yüzde 0,38, sanayi endeksi yüzde 0,63, teknoloji endeksi ise yüzde 0,24 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 260'ı değer kazandı, 93'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Halkbank, Koza Anadolu Metal Madencilik, İpek Doğal Enerji ve Goodyear oldu.

Altının onsu 1.339,14 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1976, sterlin/dolar paritesi 1,3070, dolar/yen paritesi 108,88 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 3,4270 liradan, avro 4,1050 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 13.15 itibarıyla 1.339,14 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 54,45 dolardan işlem görüyor.