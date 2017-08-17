Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,19 artarak 107.065,76 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 203,77 puan değer kazandı. Dün, 106.861,99 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 547,76 puan ve yüzde 0,51 artışla 107.409,75 puandan başladı. Endeks en düşük 106.655,55 puanı, en yüksek ise 107.675,82 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,10, hizmetler endeksi yüzde 0,05, sanayi endeksi yüzde 0,52 değer kazandı, teknoloji endeksi ise yatay seyretti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 220'si değer kazandı, 121'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D), Koza Anadolu Metal ve Halkbank oldu.

Altının onsu 1.285,51 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören gösterge kağıdı 15 Mayıs 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.05 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,37, bileşik getirisi yüzde 11,69 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1703, sterlin/dolar paritesi 1,2878, dolar/yen paritesi 110,09 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 3,5220 liradan, avro 4,1260 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.285,51 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 50,19 dolardan işlem görüyor.