Piyasalar Para Politikası Kurulu toplantısına odaklandı

Küresel piyasalar, ABD'de başkanlık görevini devralan Donald Trump'ın açıklamaları ile dalgalı bir seyir izlerken, yurt içinde, yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı piyasaların odak noktasında yer alıyor.

Donald Trump, cuma günü gerçekleştirilen törenle yemin ederek ABD'nin 45'inci başkanı oldu. Trump'ın, konuşmasında, ekonomi alanındaki planları hakkında detay vermemesi dikkati çekerken, "korumacı" olarak algılanan ticaret açıklamaları dolar endeksinin değer kaybetmesine neden oldu.

Dolar endeksi, cuma günü yüzde 0,4 değer kaybederek haftayı 100,7'den tamamlamasının ardından yeni haftaya da düşüşle başladı ve Asya piyasalarında 100,3'ü gördü. Geçen haftanın son işlem gününe pozitif bir başlangıç yapan New York borsası ise Trump'ın açıklamaları sonrasında kazançlarının bir kısmını geri verse de günü yükselişle tamamladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,48, S&P 500 endeksi yüzde 0,34 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,28 değer kazandı.

Avrupa tarafında, Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble'ın, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Yunanistan'ı kurtarma programına katılmayı reddetmesinin, Yunanların taahhütlerini yerine getirmediği ve programın sona ereceği anlamına geleceğini söylemesi ile Yunanistan, tekrar piyasaların gündemine yerleşti. Avro/dolar paritesi, doların Trump ile güç kaybetmesinin etkisiyle 8 Aralık 2016'dan bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 1,0752'ye çıktı. Analistler, bu hafta avro/dolar paritesinde artan volatilite ve imalat sanayi verilerinin takip edileceğini belirterek, Yunanistan ile ilgili gelişmelerin de piyasaların önemli gündem maddesi olarak kalmaya devam edeceğini kaydetti.

Asya'da bugün, dolardaki zayıflamadan destek bulan altının ons fiyatı yüzde 0,6 değer kazanarak 1.220 doları test etti. Japonya'da Nikkei 225 endeksi dolar/yen paritesindeki düşüş eğiliminin negatif etkisiyle yüzde 0,7 gerilerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 yükseldi.

Yurt içinde geçen hafta, yükseliş rallisini ikinci haftaya taşıyan BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 1,89, son iki haftada ise yüzde 7,73 artış kaydetti. Bu haftaya dolar endeksindeki düşüşe bağlı olarak pozitif bir başlangıç yapması beklenen piyasaların odak noktasında yarınki PPK toplantısının olduğuna işaret eden analistler, 3,76'ya gerileyen dolar/TL'de 3,7520 seviyesinin destek, 83.000 puanı aşan BIST 100 endeksi için ise 83.400 seviyesinin önemli direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin çoğu politika faizi, faiz koridorunun üst bandı ve geç likidite penceresi borç verme faiz oranında artış bekliyor. Geçen ayki PPK toplantısında, politika faizi yüzde 8,00, faiz koridorunun üst bandı yüzde 8,50, faiz koridorunun alt bandı yüzde 7,25, geç likidite penceresi borç verme faiz oranı ise yüzde 10,0 seviyesinde sabit bırakılmıştı.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ocak ayı tüketici güven endeksi

18.00 Avro Bölgesi, ocak ayı tüketici güven endeksi