Piyasalar Para Politikası Kurulu kararlarına odaklandı

Küresel piyasalar ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ile oluşan belirsizliği fiyatlamaya çalışırken, yurt içi piyasalar bugün açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) kararlarına odaklandı.

ABD Başkanı Donald Trump, toplam 12 ülkenin dahil olduğu Trans-Pasifik Ortaklığı (TPP) ticaret anlaşmasından ABD'nin çekilmesi için başkanlık emri imzaladığını duyurdu.

Trump, ayrıca Beyaz Saray'da iş dünyası temsilcileri ile biraraya geldiği kahvaltı sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iş dünyası üzerindeki regülasyonların yüzde 75 veya daha fazlasını kaldırmayı hedeflediğini belirtti. ABD'de kurumlar vergisi oranını yüzde 35 seviyesinden yüzde 15-20 aralığına düşüreceğini de ifade eden Trump, Amerikalı orta sınıf üzerindeki vergileri de "önemli ölçüde" azaltacağı bilgisini verdi. Trump, ayrıca, seçim kampanyasında dile getirdiği gibi, üretimlerini yurt dışına taşıyan Amerikan şirketlerini ABD'ye geri getireceğini de yineledi.

Analistler, ABD'nin TPP'den çekilmesinin ülke ekonomisine doğrudan etkisinin olmayacağını belirterek, gelişmelerin Trump'ın ekonomik ve ticari politikalarına ilişkin kararlılığını göstermesi ve bundan sonraki süreç için belirsizliği artırması açısından önemli olduğunu vurguluyor.

Bu gelişmelerle dolar endeksi dün 8 Aralık 2016 tarihinden bu yana en düşük seviyesi olan 99,9'a gerilemesinin ardından bugün Asya piyasalarında 100 seviyesinin hemen üzerinde tutunmaya çalışıyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise belirsizlik endişeleri ile artan yatırımcı talebinin etkisiyle yüzde 2,40'ın altına geriledi. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,14, S&P 500 endeksi yüzde 0,27 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,04 değer kaybetti.

Avrupa tarafında, Alman Ekonomi Enstitüsünün (IW), Avrupa Birliği'nin (AB) bu yıl büyük zorluklar ve belirsizliklerle karşı karşıya olduğunu ve Brexit ile Trump’ın, ekonominin uzun vadede yavaşlamasına yönelik tehdit olarak görüldüğünü duyurmasının ardından pay piyasaları negatif bir seyir izledi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,73, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,66 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,60 değer kaybetti. Avro/dolar paritesi ise Trump etkisi ile yükselişini üst üste 4'ünci işlem gününe taşıdı ve 1,0773'ü gördü.

Bugün Japonya'da açıklanan imalat sanayi verisinin beklentilerden iyi gelmesine karşın, dolar/yen paritesinin yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesi olan 112,53'e gerilemesinin negatif etkisi ile kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 değer kaybetti, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 yükseldi.

Yurt içinde, bugünkü PPK toplantısı öncesinde dün piyasalarda yatay bir seyir izlenirken, dolar/TL, küresel piyasalarda azalan dolar talebi ile yüzde 0,29 azalışla 3,7572'ye geriledi. Analistler, PPK toplantısından çıkacak kararların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydederek, BIST 100 endeksinin 83.400 ve 84.000 seviyelerinin direnç 82.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu dile getirdi.