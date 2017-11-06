  • 06 KASIM 2017, PAZARTESI

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Buradasınız : » » 'Piyasa stabil olana kadar ucuz et satışı devam edecek'

'Piyasa stabil olana kadar ucuz et satışı devam edecek'

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, ucuz et satan marketlere satılan et miktarının 6 tondan 10 tona çıkarılabileceğini söyledi.

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Piyasa stabil olana kadar ucuz et satışı devam edecek
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, zincir marketlerde ucuz et satışının, dar gelirlilerin ihtiyacını karşılamaya yönelik olduğunu tekrarladı.

Fakıbaba, "Amacımız birilerinin işini kırmak, kasapları rahatsız etmek değil" dedi.

Bakan Fakıbaba şunları kaydetti:

"Belki de eti 24 saat bulamaya da bilirsiniz. Halk ekmeğe baktığınızda gittiğinizde her saat ekmek bulamıyorsunuz ama bizim amacımız birileriyle rekabet etmek değil. Özelikle dar gelirli kardeşlerimizin daha ucuz et ihtiyacını karşılayabilmek. Bu 6 tonu gerekirse 10 tona çıkarabilirim. Birilerinin işini kırmak ya da diğer kasapları marketleri rahatsız etmek değil amacımız, belirli bölümde de bunu düzeltmek ve azaltmamız gerektiğine inanıyorum... Piyasa stabil olana kadar bunu devam ettireceğiz. bir sosyal devlet anlayışının ürünüdür bu."

Küçük aile işletmelerini devreye sokacaklarını söyleyen Fakıbaba, "Kadının bakabileceği 5 büyük hayvan, 30 küçük hayvan vereceğiz. Onu sigortalı yapacağız, gerekirse bakım yeni ahır yapacağız. Bununla ilgili projelerimiz var." dedi. 

Etiketler: ucuz et, et fiyatları, Ahmet Eşref Fakıbaba
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