  • 16 HAZIRAN 2017, CUMA

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Peugeot-Citroen, Fas’ta otomobil üretecek

Fransız otomobil firması Peugeot Citroen Otomotiv'in, Fas’ın Kenitra kentinde otomobil üretim merkezi inşa ettiği bildirildi.

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Peugeot-Citroen, Fasta otomobil üretecek

Fransız otomobil firması Peugeot Citroen Otomotiv'in, Fas’ın Kenitra kentinde otomobil üretim merkezi inşa ettiği bildirildi.

Üretim merkezinin inşası için Kenitra sanayi bölgesinde düzenlenen törende konuşan Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanı Mevlay Hafız el-Alemi, toplam 613 milyon dolara mal olacak otomobil üretim merkezinin ihracat bileşenleri ve otomobil yedek parça üretimiyle beraber yıllık 1,1 milyar dolarlık bir ticaret hacminin doğacağını belirtti.

Merkezde 2025 yılına kadar yarım milyon otomobil üretilmesinin hedeflendiğini ifade eden Bakan Alemi, bu araçların Afrika kıtasına ve Ortadoğu ülkelerine ihraç edileceğini kaydetti.

Törende konuşan Peugeot Citroen Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Tevares de şirket olarak 2025 yılına kadar Afrika ve Ortadoğu ülkelerine bir milyon araç satmayı planladıklarını, bu yüzden Fas ile 2015 yılında otomobil fabrikası açmak üzere anlaştıklarını aktardı.

Öte yandan Fransız otomobil şirketi Renault, 2012 yılından bu yana Fas’ın Tanca kentinde otomobil üretimi yapıyor.

Resmi verilere göre Fas’ta geçen yıl 345 bin otomobilin üretildi. Ülkede 2020 yılına kadar yarım milyon kişinin otomotiv sektöründe çalışması öngörülüyor.

Etiketler: Peugeot-Citroen, Fas, otomotiv
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