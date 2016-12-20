Petrol ve gaz piyasalarında Trump etkisi

Uluslararası Denetim ve Danışmanlık şirketi KPMG'nin Enerji Sektörü Grup Başkanı Onur Okutur, petrol ve doğalgaz piyasalarında, Donald Trump'ın ABD başkanlık görevine başladıktan sonra, enerjiyle ilgili iki önemli anlaşmadan çekilip çekilmeme yönünde atacağı adımların belirleyici olacağını belirtti.

Okutur, yaptığı yazılı açıklamada, kasım ayı sonunda OPEC üyesi ülkelerin aldığı üretimi kısma kararıyla moral bulan petrol piyasalarının, ABD'nin yeni başkanı seçilen Trump'ın göreve başlayacağı 20 Ocak 2017'ye odaklandığını ifade etti.

ABD petrol ve doğalgaz sektörünü, arama ve üretim yönetmeliklerini hafifletecek ve boru hattı onaylarını kolaylaştıracak daha sektör dostu bir yönetimin beklediğini vurgulayan Okutur, "İyileştirilen mevzuat ortamı ve yeni alanlarda arama yapılması için izinlerin verilmesi ABD'nin rekabet gücünü artırabilir ve bu sektöre yeni yatırımlar çekebilir. Trump yönetiminde, gaz talebi düşük fiyatlardan yenilenebilir enerji kaynakları ise vergi indirimleri ve eyalet politikalarından faydalanmaya devam edecek gibi görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Okutur, küresel piyasaların geleceğiyle ilgili olarak şunları kaydetti:

"Petrol ve doğalgaz piyasaları, Donald Trump'ın ABD başkanlık görevine başladıktan sonra atacağı adımlara odaklandı. Özellikle petrolün kaderi, Trump'ın Paris İklim Değişikliği Anlaşması ve Trans-Pasifik Ortaklığı'na devam edip etmeyeceğine bağlı. Trump, başkan seçildiği gün, ABD’nin 12 Pasifik kıyıdaşı ülkeyle imzaladığı ticaret anlaşması olan Trans-Pasifik Ortaklığı'ndan çekileceğini söyledi ve ABD Hazine Bakanı'na Çin'i, 'döviz kuru manipülatörü' olarak tanımlama talimatı verdi. ABD'nin, Trump'ın yapacağı ticaret reformlarıyla elde edeceği ekonomik kazançlar, Pasifik kıyıdaşı ülkelerin ticaret alternatiflerinin azalması sonucu Çin'in bölgede daha da güçlenmesiyle silinebilir. Asya pazarlarının, Trump'ın başkanlığının olası etkilerini değerlendirmek ve fiyatlamak için Trump'ın resmen göreve başlayacağı 20 Ocak 2017 tarihine kadar zamanları var."

Okutur, son birkaç yıldır önemli ivme kazanan iklim değişikliğiyle mücadele politikaları konusunda ise "Süreç, ABD Başkanı Obama'nın da katkılarıyla Paris İklim Değişikliği Anlaşması'nın imzalanmasına kadar uzandı. Trump ise ABD'yi Paris Anlaşması'ndan çekmeyi ve buna bağlı olarak, anlaşmanın getirdiği yurt içi hedeflerden vazgeçip belirlenen hedeflere ulaşmak için yürürlüğe konulan yönetmelikleri yürürlükten kaldırmayı düşünebilir." tahmininde bulundu.