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Buradasınız : » » Petrol fiyatlarında son 8 ayın en kazançlı haftası

Petrol fiyatlarında son 8 ayın en kazançlı haftası

Küresel piyasada ham petrol fiyatları, geçen senenin temmuz ayından bu yana en kazançlı haftasını geçirdi.

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Petrol fiyatlarında son 8 ayın en kazançlı haftası

Dünya genelinde en yaygın kullanılan Londra Brent türü ham petrolün varili 66,01 dolardan başladığı haftayı 70,36 dolardan tamamlayarak yüzde 6,6 artış kaydetti.

ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili de haftaya 62,23 dolardan başladıktan sonra 65,81 dolara ulaştı ve bu süreçte yüzde 5,7 yükseliş gösterdi.

Böylece her iki ham petrol türü, geçen senenin temmuz ayından bu yana en kazançlı haftayı geride bıraktı.

Suudi Arabistan Enerji, Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Halid el Falih, cuma günü yaptığı açıklamada, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı OPEC dışı ülkelerin üretim kısıntısı anlaşmasının 2019 yılına kadar devam etmesi gerektiğini belirtti.

Açıklamanın ardından, cuma günü itibarıyla Brent türü petrolde yüzde 2,1 ve WTI tipi petrolde yüzde 2,3 artış oldu.

Her iki petrol türü çarşamba günü yaklaşık yüzde 3 artış kaydederek son 7 haftanın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: petrol fiyatları, ham petrol fiyatları
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