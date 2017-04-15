Petrol fiyatlarında 100 dolar beklentisi

Gubkin Rus Devlet Petrol ve Doğalgaz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Prof. Anatoly Zolotukhin, gelecek 35 yıl içinde kömür, petrol ve doğalgazın toplam enerji sepetindeki payının yüzde 75 olacağını belirterek, "2020’ye doğru, petrol fiyatlarının 100 dolar civarında seyretmesini bekliyoruz. Bu rakamdan daha fazla yükseleceğini düşünmüyoruz." dedi.

Petrol endüstrisinin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Zolotukhin, petrol fiyatlarının düşük seyretmesinden dolayı nükleer enerji de dahil olmak üzere sektörde alternatif kaynakların ön plana çıkmaya başladığını belirtti.

Gelecek 30 yıl içinde petrol rezervlerinin önemli ölçüde azalacağını ve alternatif kaynakların petrolün yerini alacağına ilişkin çeşitli görüşler bulunduğunu ve bu yaklaşımı doğru bulmadığını vurgulayan Zolotukhin, şöyle konuştu:

"Alternatif enerji kaynakları elbetteki önemli. Ancak petrol endüstrisinin yerini alabilecek konumda değil. Gelecek 35 yıl içinde, kömür, petrol ve gazın toplam enerji sepetindeki payı yüzde 75 olacak. Önümüzdeki 50 yıla baktığımızda, petrolle ilgili riskleri, piyasaya etkilerini ve yapmamız gerekenleri biliyoruz. Bu yüzden, petrol sektörünün geleceğini parlak görüyorum. Sadece, sektörde daha büyük yatırımlara ihtiyaç var. Bu sayede üretimi artırabiliriz. 2020’ye doğru, petrol fiyatının 100 dolar civarında seyretmesini bekliyoruz. Bu rakamdan daha fazla yükseleceğini düşünmüyoruz. Yalnız bundan daha fazla yükselmesini öngörmüyoruz."

9-13 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek 22. Dünya Petrol Kongresine ilişkin de bilgiler veren Zolotukhin, bu yıl kongreye bir öncekine göre daha fazla devlet başkanı ve hükümet temsilcisinin katılmasının beklendiğine işaret ederek, "Bu kongrenin başarılı olacağını şimdiden kabul edebiliriz ve bunun için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.

Kaya gazı devrimi petrol fiyatlarındaki dalgalanmada etkili

Norveç'in en büyük enerji şirketi Statoil'in Kıdemli Başkan Yardımcısı Tor Fjaeran de son dönemde enerji sektöründe yenilenebilir enerji kaynaklarına bir yönelim yaşandığını belirtti.

Fjaeran, bu dönüşümün COP21 Paris İklim Zirvesi sonucunda ortaya çıktığını ve fosil kaynaklar içinde ise kaya gazının yükselişe geçtiğini ifade etti.

Özellikle ABD'deki kaya gazı devriminin küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmada önemli bir etken olduğunu kaydeden Fjaeran, "Daha önce 100 doların üzerinde seyreden petrol fiyatlarının düşmesiyle endüstride çalışanlar işten çıkarıldı, maliyetler düşürüldü. Dolayısıyla tüm piyasa değişti. Mevcut petrol fiyatları göz önünde bulundurulduğunda gelecekte petrol endüstrisinin hedeflediği üretim kapasitesine ulaşması zor görünüyor. " diye konuştu.