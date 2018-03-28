Pet atıktan günde 5 ton iplik üretiyorlar

Yüksek kimya mühendisi Atilla Ilıman, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde 2009'da ekonomik kriz nedeniyle kapanmak üzere olan kendisinin de çalıştığı tesisi devraldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda ipliğe "çevreci" bir kimlik kazandıran firma, hayata geçirdiği projeyle otel, hastane, okul ve işletmeler gibi çeşitli noktalardan toplanan pet atıkları, farklı işlemlerden geçirerek ipliğe dönüştürdü.

Firmanın genel müdürü Erman Ilıman, 2009'da bir aile şirketi olarak faaliyete geçtiklerini ve 20 ülkeye ihracatla bilinen bir firma haline geldiklerini belirtti.

“Pet atıktan iplik üreten ilk tesis olduk”

Yapılan Ar-Ge çalışmaları ile birtakım projeleri hayata geçirdiklerini anlatan Ilıman, "Babamın uzun yıllar boyunca yaptığı araştırma ve geliştirmeleri sonucunda, 2013'de pet atıklarından iplik üretimini hayata geçirmek için hurdaya çıkmış bazı makinelerin de geri dönüşümünü sağlayarak, projenin ilk adımını attık. Ar-Ge projemizin sonucunda Türkiye'de yüzde 100 pet atıklarından geri dönüşüm iplik üreten ilk tesis olduk. Bunun gururunu yaşıyoruz” dedi.

Ilıman, “Yüzde 100 poy ipliği üretip bunu da yine kendi bünyemizde bulunan makinelerle tekstüre ederek, yüzde 100 geri dönüştürülmüş, uluslararası akredite ve sertifikasyonlara sahip tekstüre iplik olarak piyasaya sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Günlük kapasite 5 ton

Ilıman, mevcut kapasitelerinin günlük 5 ton olduğunu belirterek, "Hedefimiz, 2019 itibarıyla günlük 20, 2020'de ise 40 ton iplik üretim kapasitesine ulaşmak. Diğer hedefimiz de piyasanın ihtiyacı olan renkli iplik üretimidir. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Dünyada da bu konuda sayılı tesislerden biri olarak Türkiye ekonomisine güç kattığımıza inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Günde 50 ton atık, tekstil sektörüne kazandırılıyor

Ilıman, üretimde çarpıcı rakamlara ulaştıklarını belirterek, şunları aktardı:

"Günde yaklaşık 50 ton pet atık, belli süreçlerden geçerek, tekstil elyaf ve iplik üretimleri için hazır hale getiriliyor. Ayda 200 ton civarında pet atık, tesisimizde dönüştürülerek tekrar ekonomiye iplik üretimimizden tekstil ürünü olarak kazandırılıyor. Günde 5 ton iplik üretimi yapılıyor. Bununla iftihar ediyoruz. Pet atık işleme kapasitemizi 2020 itibarıyla 5 katına çıkararak ayda bin ton seviyesine yükseltmeyi hedefliyoruz. Bu da Türkiye ekonomisi için oldukça önemli bir rakam."

“Makine geri dönüşümünü de yapmış durumdayız”

Üretimde dünyadaki uygulamaları referans aldıklarını anlatan Ilıman, "Pet geri dönüşümünden öte makine geri dönüşümünü de yapmış durumdayız. Bilinen konvansiyonel üretim tesisleriyle bu ürün elde edilemiyor. Bununla ilgili de bir proses mühendisliği yaparak, yüzde 100 pet atıklarının elyaf veya ipliğe dönüşmesi konusunda özel bir know-how geliştirdik." dedi.

"Sırbistan ve Cezayir'e gönderildi"

Ilıman, söz konusu ipliğin dokuma, örme, döşemelik, perde gibi neredeyse her alanda kullanılabileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Beklentimizin çok çok üzerinde bir ilgi oluştu. Yeni Ar-Ge yapılmış, Türkiye'de muadili olmayan bir ürünü piyasaya sunmanın birtakım zorlukları vardı. Ciddi bir Ar-Ge ve pazarlama maliyetimiz oldu bu noktada. Firmalar, bizim onları aramamızı beklemeden bizi arar duruma geldi. Genel olarak Türkiye'deki iplik piyasasındaki talep yüksekliği de bizim satış ve pazarlama faaliyetimizi kolaylaştırdı. Yoğun bir talep var. Sırbistan ve Cezayir'deki mevcut müşterilerimize deneme maksadıyla bu üründen gönderdik. Şu anda kapasitemizin yetersizliğinden ihracat taleplerine cevap veremiyoruz."

Kaynak: AA