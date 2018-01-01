  • 01 OCAK 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.791
    EURO 4.551
  • BIST 115333.01
    ALTIN 158.811
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Perakende ve toptan fiyatların artış oranları açıklandı

Perakende ve toptan fiyatların artış oranları açıklandı

İTO verilerine göre, İstanbul'da geçen yıl perakende fiyatlar ortalama yüzde 9,33, toptan fiyatlar ise yüzde 12,77 arttı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Perakende ve toptan fiyatların artış oranları açıklandı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Aralık 2017 fiyat indekslerini açıkladı.

İTO'nun 1995 bazlı verilerine göre, Aralık 2017 itibarıyla Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık ortalama yüzde 9,33, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi de yıllık ortalama yüzde 12,77 yükseldi.

İstanbul'da Aralık 2017'de perakende fiyatlar yüzde 0,65, toptan fiyatlar ise yüzde 1,94 artış kaydetti.

Aralık 2017'de bir önceki yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde 9,50, toptan fiyatlar ise yüzde 11,32 arttı.

Sektörel bazda değişim oranları

Perakende fiyatlar, aralıkta bir önceki aya kıyasla ev eşyasında yüzde 1,43, gıdada yüzde 1,42, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 1,33, konutta yüzde 0,35, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 0,13 arttı. Söz konusu dönemde perakende fiyatlar kültür, eğitim ve eğlencede yüzde 3,98, giyimde yüzde 0,11 azalırken, diğer harcamalar grubunda ise fiyat değişimi olmadı.

Aralık 2017 itibarıyla toptan fiyatlar ise aylık bazda, kimyevi maddeler grubunda yüzde 19,79, gıda maddeleri grubunda yüzde 1,61, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0,77, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0,49, mensucat grubunda yüzde 0,28 artış kaydetti. Söz konusu dönemde madenler grubunda yüzde 0,57, yakacak ve enerji maddeleri grubunda da yüzde 0,34 düşüş yaşandı.  

Kaynak: AA

Etiketler: toptan fiyat, perakende fiyat, istanbul ticaret odası
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER