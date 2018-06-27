Patates ve soğan fiyatları ucuzlayacak

Patates ve soğan fiyatlarındaki dalgalanmayı geçici bulan sektör temsilcileri, konuyla ilgili açıklamalar yaptı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, piyasada son dönemde yükselen patates fiyatlarını aşağı çekmek amacıyla piyasaya patates arz etmeye başladı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, hükümet yükselen patates fiyatlarını düşürmek için harekete geçti.

"Şu an 1,95 liradan satılıyor"

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, bu doğrultuda Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi içinde yer alan El Bab, Azez, Çobanbey ve Aktarin'de sözleşmeli üretim modeliyle üretilen patatesleri marketlere arz etmeye başladı.

Söz konusu bölgeden getirilen patateslerin ilk olarak Ankara'da bulunan iki market zincirine ulaştırıldığı ve 1,95 liradan tüketiciye satıldığı belirtildi.

Kademeli olarak getirilecek olan patatesler, pazartesiden itibaren İstanbul, Bursa ve İzmir gibi illerde market ve hallere ulaştırılacak. Patatesin satış fiyatı, bu bölgelerde de 1,95 lira olacak.

Bu uygulamayla piyasada yüksek seyreden patates fiyatlarının düşürülmesi amaçlanıyor.

Uygulamanın patatesin piyasa fiyatının makul seviyelere gerilemesiyle sonlandırılacağı bildirildi.

Tüm Bostan Sebze Meyve Komisyoncu ve Tüccarlar Federasyonu (TÜMESKOM) Başkanı Burhan Er, patates ve soğanda fiyatın artmasının ana sebebinin arz düşüklüğü olduğuna işaret ederek, geçen yıl tarlada mahsulünü istediği fiyata satamayan üreticinin yeterince ekim yapmadığını söyledi.

"Soğanda az ekim yapıldı"

Er, Çukurova ve Ege'de yılın ilk patates ve soğanının çıkmasıyla geçen yılın patates ve soğanlarına rağbet kalmadığını, talebin birden yeni ürünlere yöneldiğini ifade etti.

Yeni üründeki arz düşüklüğüne karşın talebin yüksek olduğunu belirten Er, "Ayrıca bazı bölgelerimizde soğanın hasat zamanında yağış olması ürünün çürümesine neden oldu. Zaten az ekilen soğanda ayrıca yüzde 50 verim kaybı yaşadık. Zaten üretici, ürünü para etmediği için az ekmişti. Bir de böyle bir olay yaşanınca çok ciddi arz-talep dengesizliği yaşandı. Bu yüzden de fiyatlar birden ve aşırı zamlandı" diye konuştu.

Er, son bir haftada yeni mahsulün devreye girmesi ve yetkililerin açıklamalarının da etkisiyle soğan ve patateste fiyatların gerilemeye başladığını ifade etti.

"Son bir haftada patates ve soğan fiyatlarında yüzde 15 düşüş yaşandı"

Burhan Er, son bir haftada patates ve soğan fiyatlarında yüzde 15 civarında düşüş yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Patates ve soğanda 2 haftaya kadar ciddi düşüşler bekliyoruz. Mesela patatesin kilogramının hal çıkış fiyatı 2,5-4 lira arasına kadar çıkmışken, şu anda 1,6 lira ila 3 lira arasında değişiyor.

10 Temmuz'a kadar başta Afyon olmak üzere Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Sivas gibi bölgelerden üretimler devreye girecek. Buralarda üretimlerin başlamasıyla patates fiyatlarının yüzde 20-30 arasında daha düşmesini bekliyoruz. Yani 10 Temmuz itibarıyla hal fiyatları patateste en düşük 1-1,5 lira, en yüksek 2-2,5 lira olur.

Soğan fiyatları ise halde 3,5-5 TL arasında değişiyordu. Hatta 5 liranın üzerinde bile satış görülüyordu. Ancak şu anda 2-4,5 TL aralığına geriledi. 10 Temmuz itibarıyla soğanın kilogram fiyatının da 1,5-3,5 lira arasında değişmesini öngörüyoruz. Çünkü orada da Ankara'da, Tokat'ta, Amasya'da, Diyarbakır'da yeni mahsuller devreye girecek."

"Yeni bölgelerin hasadını bekliyoruz"

İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mesut Şengün de patates ve soğanın geçen yıl üreticinin elinden çok düşük fiyatlara çıktığını, bu nedenle üreticinin bu yıl az ektiğini söyledi.

Şengün, "Yeni sezonun ilk arzları talebi karşılayamadı. Bundan dolayı fiyatlar yükseldi. Aynı zamanda soğanın hasat döneminde zamansız yağış alması mahsulü çürüttü" diye konuştu.

İstanbul'da bir haftada 386 pazar kurulduğunu bildiren Şengün, şunları kaydetti:

"Bu pazarlarda, İstanbul'da soğanın kilogram fiyatının 7,5-8 liraya, patatesin ise 5,5-6 liraya çıktığını gördük. Tabii daha düşük fiyatlar da vardı ama en yüksek, bu fiyatları gördü. Ortalama fiyatlar biraz daha düşüktü. Ancak son 5-6 günde fiyatlar gevşemeye başladı. Şu anda patates ve soğanın ortalama kilogram fiyatı pazarda 3-5 lira arasında değişiyor. Yer yer soğanda 6 lirayı da görebiliyoruz. Son 5-6 günde (soğan ve patateste) fiyatlar yüzde 20-25'e varan oranlarda geriledi."

"1,5-2 liralara gerileyecektir"

Şengün, Adana ve Ödemiş'te patatesin bittiğini, İnegöl patatesinin çıkacağını belirterek, "Ancak İnegöl üretimi tek başına yeterli değil. Fakat ne zaman ki Afyon, Niğde, Kayseri ve Konya'da patates, Ankara Polatlı'da soğan hasadı başlarsa o zaman fiyatlar çok ciddi düşecektir. Fiyatlar temmuz ayının ortasına doğru düşmeye başlar ama bir aya kadar söylediğimiz bölgelerde hasadın başlamasıyla çok düşük seviyelere, 1,5-2 liralara gerileyecektir" şeklinde konuştu.

"Domateste de düşüş bekleniyor"

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Doğan, domates fiyatlarının temmuzda da artmaya devam edeceğini ancak ağustosta ürün bollaşacağı için fiyatların düşmesini beklediklerini belirtti.

Doğan, "Domates fiyatları temmuzda da artmaya devam edecek ancak ağustosta fiyatların düşmesini bekliyoruz. Çünkü Türkiye'nin her bölgesinde domates çıkıyor" diye konuştu.

Kaynak: AA