Patates fiyatları haftaya normale dönüyor

Soğan ve patatesteki spekülatif fiyat artışına hükümet, "dur" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, CNN Türk'te fiyat artışıyla ilgili net konuştu, "Bir hafta içinde sorun çözülecek." dedi.

"Stokçuluk nedeniyle bu durum yaşandı"

- Seçimden 8 ay önce Niğde'de üreticilerle buluştuk ve üreticiler patates elimizde kaldı diye dert yanıyordu. Biz ihracat desteği verdik. Ama ne olduysa seçimden 15 gün önce patates fiyatları yükseldi. Bazı insanlar fırsatçılık yapıyor. Üreticinin elinde patates kalmamıştı zaten. Stokçuluk nedeniyle bu durum yaşandı.

"Düşecek ve normale dönecek"

- Tarlada 1.5-2 lira olması gerekir. Tabi bu markette 3-4 liraya çıkıyor. Bu durum da doğru değil. Patates ve soğanda ihtiyacımızı karşılıyoruz ve ihracat yapıyoruz. İklim değişiklikleri ve seçim nedeniyle fırsatçılar devreye girdi. Hem para kazandılar hem de siyasi mesaj verdiler. Patates fiyatları önümüzdeki haftadan itibaren düşecek ve normale dönecektir.

"İhraç edilenlerde herhangi bir sorun yok"

- Biz hem iharacatta hem ithalatta ürünlerimizi labaratuvar tetkiklerimizi yapıyoruz. İhraç etmeden önce numuneler alınıyor, insan sağlığına uygun olup olmadığı tespit ediliyor. Suriye'den ihraç edilen patateslerde insan sağlığı için herhangi bir sorun yok. Suriye'den gelen patatesler güvenli.

"Suriye'den patates ithalatı bitecek"

- Birgün gazetesi 2011'de et ithalatı ile ilgili bir olayı yeni gibi veriyor. Ürünümüz var ancak tarlaya girip hasat yapılamıyor. Bir hafta içinde sorun çözülecek ve Suriye'den patates ithalatı bitecek. Soğan ve patateste fiyatlar daha da düşecek.

Kaynak: TRT Haber