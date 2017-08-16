Pamukta son 30 yılın en yüksek verimi bekleniyor

Türkiye'nin önemli pamuk üretim merkezlerinden Şanlıurfa'da, bu sezon son 30 yılın en yüksek verimi bekleniyor.

Atatürk Barajı’nın sağladığı olanaklarla Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında sulu tarımın yaygınlaşmasının ardından ekim alanı her yıl artan ve yörede "beyaz altın" olarak nitelendirilen pamuk, bu yıl rekoltesiyle bölge çiftçisini sevindirecek.

Bölgenin kış ve bahar aylarında yeteri kadar yağış alması, yaz aylarında sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi pamukta verimi artırdı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, AA muhabirine, pamuğun Türkiye ve bölge için çok önemli bir gelir kaynağı olduğunu belirterek, bu yıl kentte 2 milyon 300 bin dekarlık alanda pamuk ekimi yapıldığını söyledi.

Geçen yıl 1 milyon 850 bin dekar alanda pamuk ekildiğini anlatan Kaya, "Bu yıl bölgede pamuk ekimi alanında yüzde 30-40 artış yaşandı. Bu bizim için çok sevindirici bir olay. Çünkü pamuk Türkiye’de çok önemli çok ihtiyaç duyulan bir ürün." dedi.

Türkiye’nin ihtiyacı olan pamuğun yüzde 50'den fazlasını ithal ettiğine dikkati çeken Kaya, "Bundan sonra inşallah bunun önüne geçmiş olacağız. Sulamaya açılacak ekim alanlarımız daha çok genişler de ithal etmekten kurtuluruz. Bu yıl verim çok iyi, ekilen alanlarda geçmiş yıllarda yaşanan hastalıklar da yok şükür. Dönümde 500-600 kilogram verim bekliyoruz. Bu az bir rakam değil. Fiyatlar da geçen yıllara göre daha iyi olacak. Bu yıl fiyatlarda yüzde 10-20 artış bekliyoruz” diye konuştu.

"Pamuk bu yıl altın yılını yaşatacak"

Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu ise pamukta son 30 yılın en yüksek verimini beklediklerini söyledi.

Pamuk fiyatının da bu yıl yüksek olduğunu dile getiren Eyyüpoğlu, "Dünya borsalarında dolar yüksek, bu da pamuğa yansıyor. Bunun yanında stoklarda olmadığı için bu yıl pamuk üreticisine altın yılını yaşatacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

Kısa süre önce Suruç Ovası'nın belirli bir alanının da sulamaya açıldığını hatırlatan Eyyüpoğlu, şunları kaydetti:

"Sulama alanlarının artmasıyla pamuk ekiminde yüzde 20 artış yaşandı. Sulamaya açılmamış yerler var. Örneğin Kabahaydar tarafı gelecek yıl açılacak. Gelecek yıl da yüzde 30 artış bekliyoruz. Çiftçilerimiz fiyatların bu kadar iyi olacağını beklemiyordu. Gelecek yıl pamuğun ekim alanının daha çok artacağını düşünüyoruz."