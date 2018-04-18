Pamukkale'yi 2 saatte 7 bin kişi ziyaret etti

Denizli'de 42. Turizm Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamda UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale Ören Yeri'ne girişler 16.00-18.00 saatlerinde ücretsiz yapıldı.

Vatandaşlar da bu etkinliğe yoğun ilgi göstererek girişlerde uzun yaya ve araç kuyruklarına neden oldu.

Termal suların oluşturduğu görsel güzelliklere 7'den 70'e turistler büyük ilgi gösterdi.

Pamukkale'ye gelen yerli ve yabancı turistler, travertenler üzerinde yürüdü, hatıra fotoğrafı çektirdi, bazıları ise antik havuzda termal suların keyfini çıkardı.

Hierapolis Antik Kenti'ni de gezme fırsatı bulan ziyaretçiler özellikle antik tiyatro ve anıt mezarlara ilgi gösterdi.

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, düzenlenen etkinlikte yaptığı açıklamada, son yıllarda Pamukkale'ye gelen yerli ve yabancı turistlerin sayısında artış olduğunu söyledi.

Pamukkale'ye girişlerin 2 saat ücretsiz olmasını fırsat bilen ziyaretçilerin ören yerine akın ettiğini belirten Şen, "Bu yıl Pamukkale'ye yoğun talep var. Artık ziyaretçiler tatil rotalarını Pamukkale'ye çevirdi. Girişlerin ücretsiz olduğunun haberini alan vatandaşlarımız travertenlerde yürüyecek yer bırakmadı. Adeta insan seli oldu. Gişelerden aldığımız bilgiye göre 2 saatte 7 bin ziyaretçi giriş yapmış. Bu ilginin diğer günlerde devam etmesi için gerekli çalışmaları yapacağız." dedi.

Ankara'dan ailesiyle gelen Yusuf Beydemir, Pamukkale'yi ilk kez gördüğünü ve eşsiz manzarasına hayran kaldığını söyledi.

İstanbul'dan gelen Ayhan Deveci ise yılda 3 defa ailesiyle Pamukkale'yi ziyaret etmeye çalıştığını belirterek, bu ücretsiz giriş kampanyasının artarak devam ettirilmesini istedi.

Kaynak: AA