Pamukkale turistlerin ilgi odağı oluyor

Dünyanın dört bir yanından eşsiz güzellikteki travertenleri, şifalı termal suyu ve tarihi ile cazibe merkezi olan Pamukkale'ye gelen turistler, sıcaklığa aldırmadan turistik yerleri geziyor.

Yurdun değişik yerlerinden ziyaretçileri ağırlayan Pamukkale, özellikle Avrupa ülkeleri ile Çin, Japonya, Güney Kore gibi Uzak Doğu ülkelerinden gelenlerin de yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Turist yoğunluğu yaşanıyor

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, yaptığı açıklamada, son yıllarda Pamukkale'ye gelen yabancı turistlerin sayısında artış olduğunu söyledi.

Turizm sektörünün 2017 yılında kendini toparladığını belirten Şen, sektörde şu ana kadar büyük bir hareketlenmenin söz konusu olduğunu ifade etti.

Turistlerin Pamukkale'ye geldikten sonra gelecek yıl bir daha gelmek istediklerini anlatan Şen, "Bu yıl Pamukkale'ye yoğun talep oldu. Tatillerini daha çok sahil bölgelerinde geçirmeyi tercih eden yabancı ziyaretçilerimiz buraya günübirlik geliyor. Son günlerde Uzak Doğu ülkelerinden gelen konuklar, dünyada eşi benzeri olmayan Pamukkale'nin beyaz travertenlerine akın ediyorlar." diye konuştu.

Pamukkale'ye Çin'den gelen 23 yaşındaki Aimin Anang, Pamukkale'ye ilk kez geldiğini ve burayı çok beğendiğini belirterek, "Türkiye'de tatil yapmak çok güzel. Arkadaşımla beraber geldik. Türkiye'de kendimi çok mutlu hissediyorum." dedi.

Bahua Taoheng de Pamukkale'yi çok güzel bulduğunu ve bir daha gelmek istediğini ifade etti.

Jia Liaming ise Türkiye'de olmaktan dolayı kendini çok şanslı hissettiğini ve Pamukkale'yi ailesiyle birlikte ziyarete geldiğini anlattı.

Eşi ile İngiltere'den gelen Alex Samantha ise gelecek yıl muhakkak Türkiye'yi bir daha ziyarete edeceğini, Pamukkale travertenlerinin temizliğini görünce çok şaşırdığını dile getirdi.

Julia Kaitlyn de Pamukkale'nin inanılmaz olduğundan bahsetti.

Bulgaristan'dan gelen Emiliya Boyko da Türkiye'ye her yıl geldiğini belirterek, "Ben dünyayı gezmeme rağmen Türkiye benim için çok farklı ve anlamı olan bir yer. Ziyaret etmekten çok memnun kalıyorum." diye konuştu.