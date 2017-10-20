'Pamuk üretimi 187 bin tona yükselecek'

Ege Bölgesi'nde yeni pamuk üretim sezonunda 187 bin ton rekolte bekleniyor.

İzmir Ticaret Borsasında (İTB) düzenlenen basın toplantısında Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü, İTB ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi yetkillileri tarafından yapılan arazi verim çalışmalarının ardından ortaya çıkan 2017/2018 sezonu pamuk rekoltesi sonuçları açıklandı.

İTB Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Uçak, Türkiye'de toplam ihracatın yaklaşık yüzde 20’sini oluşturan tekstil ve konfeksiyon sektörünün ham maddesi pamuğun üretiminde son yıllarda önemli gelişmeler yaşandığını söyledi.

Uçak, Türkiye'nin geçen sezon 1,4 milyar dolar karşılığında 801 bin ton pamuk ithal ettiğini belirterek, bu döviz kaybının uzun vadeli pamuk politikalarıyla geri· kazanılacağına inandığını vurguladı.

Ege Bölgesi'ne ilişkin 2017/2018 yılı pamuk rekolte beklentilerini paylaşan Uçak, şunları kaydetti:

"Bir önceki sezona göre bölgemizde pamuk ekim alanlarının yüzde 20,4 artarak 110 bin 228 hektara yükseleceği tahmin edilmiştir. Yeni sezonda çırçır randıman oranının yüzde 38 olacağı ve bu randıman oranı ile pamuk üretiminin geçen sezona göre yüzde 12,4 yükselerek, 187 bi·n ton olacağı tahmin edilmektedir."

Ege İhracatçıları Birliği (EİB) Koordinatör ve Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Sabri Ünlütürk de tekstil sanayicileri olarak pamukta temizliğe büyük önem verdiklerini söyledi.

Pamukların toplanması, taşınması, muhafazası ve depolanması esnasında yaşanan kirlilik (kontaminasyon) nedeniyle istemedikleri halde kontaminasyon garantili ithal pamuğa yönelmek zorunda kaldıklarına işaret eden Ünlütürk, bu yüzden sektörün kontaminasyon sorununa önem vermesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA