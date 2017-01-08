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Palandöken: Kredi kartı ödemelerinizi güçleştirebilir

TESK Genel Başkanı Palandöken, "İhtiyaç olan ürünlerin dışında alışveriş yapmamaya özen gösterilmelidir" dedi.

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Palandöken: Kredi kartı ödemelerinizi güçleştirebilir
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, e-ticaret siteleri yoluyla alışveriş yapmanın cazip olmasına karşın kredi kartı borcu ödemelerini güçleştirebileceğini belirterek "İhtiyaç olan ürünlerin dışında alışveriş yapmamaya özen gösterilmelidir." ifadesini kullandı.
 
Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, ödenemeyen bireysel kredi kartları borçları incelendiğinde üzücü bir tablonun ortaya çıktığını kaydetti.
 
Geçen yılın ekim ayı verilerine göre 2 milyon 189 bin 163 kişinin bireysel kredi kartı borcunun devam ettiğine dikkati çeken Palandöken, "Satın alma koşulları açısından kullanıcı dostu olan ve tüketiciye cazip gelebilecek ürünlerin ön plana çıkartıldığı internet alışverişi her şeyi kolaylaştırırken kredi kartı ödemelerinizi güçleştirebilir. İhtiyaç olan ürünlerin dışında alışveriş yapmamaya özen gösterilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.
 
Türkiye'de e-ticaret sitelerine yönelik talebin sürekli arttığına işaret eden Palandöken, 2005'te 1,4 milyar lira civarında olan e-ticaret hacminin 2016 sonu itibarıyla 72 milyar liraya ulaşmasının beklendiğini bildirdi.
 
Palandöken, Türkiye'de 12 bine yakın e-ticaret sitesinin faaliyet gösterdiğini ve bu sayının sürekli arttığını belirterek alışveriş yapılan sitelerin güvenliğinden emin olunması gerektiğine işaret etti.
 
Dolandırıcılara yalnızca sokakta değil e-ticaret platformlarında da sıkça rastlandığını kaydeden Palandöken, "Üçüncü şahısların eline geçen kart bilgileriniz ile dolandırıcılara fırsat doğuyor. Sitenin güvenlik sistemlerini ne şekilde uyguladığına ve güvenlik önlemlerinin ne olduğuna bakılarak alışverişin tamamlanması güven ortamının karşılıklı bir şekilde oluşmasını sağlayacaktır." ifadelerini kullandı. AA
 
Etiketler: TESK, Palandöken, açıklama, e-ticaret, kredi kartı, uyarı
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