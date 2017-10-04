Palamut üzdü uskumru sevindirdi

Av yasağının kalktığı 1 Eylül'de denize açılan Marmara balıkçısı, sezonun ilk ayında palamuttan beklediğini bulamazken ağlara takılan uskumru ile sevindi.

Balıkesir Deniz Ürünleri Avcıları Üretici Birliği Başkanı Nihat Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Eylül'de başlayan av sezonunun istedikleri düzeyde gitmediğini söyledi.

Hamsinin ve palamutun az çıktığını dile getiren Işık, "Denizin kuru fasulyesi diye bilinen hamsiden umduğumuzu bulamadık. Marmara gibi Karadeniz için de pek iyi şeyler söyleyemeyiz. Sardalyada bir artışımız var. Uskumruda sürpriz yaşadık, yıllar sonra ağlar uskumru gördü, balıkçının yüzünü güldürdü." diye konuştu.

Palamutta da geçen yıla göre çok büyük düşüş olduğunu vurgulayan Işık, "Bunun nedeni olarak bu yaz deniz suyu sıcaklığı anormal derecede arttı. Kestane karası dediğimiz fırtınanın ardından balığın bollaşacağı umudundayım." ifadesini kullandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali'ne eylül ayında gelen palamut miktarının 220 binden 14 bin 500 çifte, hamsinin 11 bin 500'den 5 bin 300 kasaya gerilediğini ifade eden Işık, sardalyanın 4 bin 300'den 11 bin 500 kasaya, istavritin 2 binden 3 bin 200 kasaya çıktığını aktardı.

Işık, geçen yıl eylül ayında ağlara hiç takılmayan uskurmunun bu sezonun ilk yılında 3 bin 300 kasa yakalandığını belirterek, "Geçen yılın eylülünde 40 lira olan hamsinin kasası bu sezon 100 liraya çıktı. Çifti 10 lira olan palamut da şimdilerde 25 ila 30 lira arasında" dedi.

"Hamsiden umudumuz var"

Erdek Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Ali Demiray da Marmara Denizi'nde palamutun üzdüğünü uskumrunun güldürdüğünü ifade ederek, "Karadeniz'den önce hamsi Marmara'da gözüktü. Hamsiden umudumuz var. Sular soğuyunca balık toplanır, yakalanan miktar artar." sözlerine yer verdi.

Yalova Su Ürünleri Balıkçılar Kooperatif Başkanı Erdal Tokalak da son 10 yılın en iyi sezonunu geçen dönem geçirdiklerini dile getirerek, bu ay da balığın bol olup olmayacağının ekimde ortaya çıkacağını söyledi.

Havaların hem balık bolluğu hem de av açısından iyi gitmediğini vurgulayan Tokalak, "Palamut olması lazımdı olmadı. Palamudun bir ufağı biraz var. Güzel şeyler olacak diye bekliyoruz. Çeşit anlamında balık var ama palamut bekliyor millet. 10-15 gün içinde palamudun olacağından umutluyuz. Geçen yıl palamut bol oldu, bu yıl diğer balıklar bol olacak." ifadesini kullandı.