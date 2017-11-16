Palamut balıkçıların beklentisini karşılamadı

Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, Türkiye karasularında geçen yıl 39 bin 460 ton palamut avcılığı yapıldığını söyledi.

Geçen yıl yaşanan palamut bolluğunun bu sezon da devam etmesi umuduyla sezona başladıklarını dile getiren Bayrak, şu ana kadar istedikleri düzeyde avcılık yapılamadığını belirtti.

Göç eden balık türleri arasında olması nedeniyle palamudun yavaş yavaş Karadeniz'de azalmaya başladığına işaret eden Bayrak, şöyle devam etti:

"Palamut geçen sezon Karadeniz'de bol miktarda avlandı. Balıkçılarımız genel anlamda tekneleri dolu şekilde limanlara döndüler. Bu sezon öncesi de palamuttan umudumuz vardı ancak geride kalan bölümde yapılan avcılığa bakacak olursak palamut, beklentilerimizi karşılamadı. Ne kadar palamut avcılığı yapılmış, sezon sonu açıklanacak rakamlarda göreceğiz. Bizim tahminlerimize göre belki yarıdan fazla düşüş söz konusu. Balıkçılarımız maalesef bu sezon palamuttan para kazanamadı." dedi.

Bu arada az miktarda avlanan palamudun tane fiyatı Sinop'ta tezgahlarda 15 liradan satılırken, hamsi ise kilogramı 5 liradan alıcı buluyor.

Kaynak: AA