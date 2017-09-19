Palamut 2 buçuk liraya tezgahta

Karadenizli balıkçıların, av sezonunun başlamasıyla umduğunu bulamadığı palamut, Bartın'ın Amasra ilçesinde az miktarda da olsa balıkçı tezgahlarını süslemeye başladı ve tanesi büyüklüğüne göre 2,5 ila 10 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

Denizlerde 1 Eylül'de başlayan av sezonunun geride kalan 3 haftalık bölümünde tekneleriyle denize açılan balıkçılar, sayılı kasalarla limana dönüyor.

Amasra ilçesinde balıkçılık yapan Metin Ulubay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Eylül'de sona eren av yasağının üzerinden yaklaşık 3 hafta geçmesine rağmen denizden umduklarını bulamadıklarını söyledi.

İlk günden itibaren tezgahlarda az da olsa istavrit, barbun, mezgit ve hamsi yer alabildiğini dile getiren Ulubay, şöyle konuştu:

"Geçen seneki verimi bu yıl alamıyoruz. Şu anda 'şu balıkta bolluk var' diyemiyoruz. Denizlerdeki balık azlığını da havaların sıcak gitmesine bağlıyoruz. Şu anda istavrit, mezgit, hamsi, levrek var. Son 1-2 gündür de biraz palamut almaya başladık. O da 3-5 kasa. Geçen yıl bu zamanlar büyük palamudun tanesini 5 liraya satarken bu yıl 10 liradan satıyoruz. Umudumuz, havaların serinleyip, denizin soğuması ve balığın da bollaşması."

Ulubay, tezgaha az da olsa koyabildikleri mezgiti 15, hamsiyi 10, istavriti 7,5 liradan sattıklarını da aktararak, "250-300 gram gelen palamudun tanesini 2,5 liradan satıyoruz. 4 tanesini 10 liraya verdiğimiz palamut, bir aileye yetiyor." dedi.

Balıkçılardan Ali Çevik de sabah teknesiyle çıktığı denizde 80-100 tane palamut avlayabildiğini dile getirerek, "Geçen yıla göre balık çok az ama buna da şükür, harçlığımızı çıkarıyoruz. İnşallah havalar biraz soğuyunca bol miktarda av yapar ve kısmetimizi alırız. Şu anda beklemekten başka yapacak bir şeyimiz yok." diye konuştu.

Balıkçı Hüseyin Akgüneş ise av sezonunun başlamasına karşın balık azlığı nedeniyle henüz denize açılmadığını ve havaların soğumasını beklediğini anlattı.

Sabah saatlerinde limana dönen balıkçıların, sayılı miktarda tuttukları palamutları tezgaha inmeden kendilerini bekleyen vatandaşlara sattıkları görüldü.