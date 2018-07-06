Pakistan'a korvet ihalesi kıran kırana geçti

Türkiye, Pakistan'a tamamen milli ve yerli imkanlarla üretilen 4 Korvet tipi savaş gemisi sattı.

Tarihin en büyük savunma sanayi ihracatına 6 ayı aşkın süreye yayılan yoğun çabalar, çok sayıda yapılan görüşme ve uzun mesailer katkı sağladı.

Taktik savaşları

Milyar dolarlık ihale süreci, bazı devletler arasında de önemli mücadeleye sahne oldu.

Birçok devletin almaya çalıştığı projeyle ilgili uzun pazarlıklar, taktiksel çalışmalar yapıldı.

Canikli devreye girdi

İhaleye katılan ülkeler büyük oranda fiyat düşürdü.

Türkiye'den görüşmeleri sürdüren ekip, buna karşılık Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin talimatıyla bazı stratejik harekat planları geliştirdi.

Türkiye stratejik oynadı

Türkiye, diğer ülkelerden gelen düşük fiyat karşısında elindeki teknoloji kartını da oynadı.

İhale sürecinde diğer firmalar son ana kadar kazanmak için mücadele etti, her türlü taktikleri denedi, fiyat düşürdü.

Ve ipi göğüsledi

Türkiye, uygulanan taktik ve stratejinin yanı sıra üstün teknoloji, tasarım yeteneği ve verdiği güvenceyle milyar dolarlık projeyi kazanan taraf oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın satranç oynar gibi her adımı düşünerek attığı ve kazandığı projenin iç piyasayı da hareketlendirmesi bekleniyor.

İstihdam kapısı aralanıyor

Pakistan için 4 korvetin üretilmesi sürecinde bine yakın orta ölçekli şirket, savunma sanayii alanında çalışan firmanın dahil olacak.

Anahtar teslimi proje için yüzlerce mühendis de istihdam edilecek.

Dev ihale piyasaları da olumlu etkiledi

Öte yandan, Bakan Canikli'nin milyar dolarlık ihaleyi Türkiye'nin kazandığını açıklamasının ardından geçen sürede döviz düşüşe geçti.

Piyasalar imzayı Türkiye'nin güçlü ekonomisinin göstergesi olarak algıladı.

Sistemler baştan aşağı yerli

Canikli, Karadağ'daki resmi ziyareti sırasında Türk Savunma Sanayii'nin tek kalemde yaptığı en büyük ihracatı açıkladı.

Pakistan Deniz Kuvvetlerinin ihtiyacı olan 4 korvetin ihalesini Türkiye'nin kazandığını söyledi. Projeyle korvetlerdeki sistemler de yerli olacak.

Bir kısmı İstanbul bir kısmı Pakistan

Türkiye uluslararası alanda bu büyüklükteki projeyi ilk defa üstlenecek.

Korvetlerin 2'si Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki İstanbul Tersane Komutanlığında diğer 2'si ise Pakistan'ın Karaçi şehrinde inşa edilecek.

ASFAT yürütecek

Projede Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki askeri fabrika ve askeri tersanelerin yönetim şirketi de görev başında olacak.

Sermayesinin tamamı devlete ait ASFAT Anonim Şirketi yürütülecek ve sonuçlandırılacak.

Kaynak: AA